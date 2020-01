Un temps venteux mais doux pour ce premier week-end de l'année

(Belga) Le ciel sera encore très nuageux avec des périodes de pluie ou de bruine vendredi après-midi. Le temps deviendra toutefois plus sec sur l'ouest du territoire en fin de journée. Il fera également assez doux avec des maxima de 5 à 8 degrés en Ardenne, et de 9 à 11 degrés ailleurs, sous un vent modéré à assez fort de sud-ouest virant ensuite au nord-ouest avec des rafales de 50 km/h dans les terres et de 60 km/h au littoral, annonce l'IRM dans ses prévisions de la mi-journée.

Vendredi soir et la nuit suivante, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies en plaine alors que les nuages bas seront encore tenaces en Ardenne. Les minima seront compris entre 0 ou 1 degré sur les sommets ardennais et 7 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré, et à la côte généralement assez fort, d'abord de secteur nord­-ouest, revenant ensuite au secteur ouest­-sud­-ouest à ouest­-nord­-ouest. Samedi, le temps sera généralement sec sous une nébulosité variable. Les maxima seront compris entre 2 ou 3 degrés en Hautes­ Fagnes et 7 ou 8 degrés en plaine, sous un vent généralement modéré, et à la côte assez fort, de secteur ouest à nord­-ouest. Dimanche, l'atmosphère se stabilisera grâce à un anticyclone située sur les Alpes. Le temps sera alors calme et sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les maxima se situeront entre 3 ou 4 degrés sur les hauteurs ardennaises et 6 à 8 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de secteur sud­-ouest. Après dissipation de la grisaille matinale, la journée de lundi sera assez ensoleillée avec des maxima de 3 à 6 degrés sous un vent faible à modéré de sud­-ouest. En fin de journée, le ciel se couvrira par l'ouest et une zone de pluie traversera le pays durant la nuit. (Belga)