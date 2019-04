Un torrent se forme sur l'autoroute au Roeulx à cause des intempéries: prudence sur la route (vidéo)

Les intempéries frappent notre territoire depuis 15h environ. Au menu: de fortes averses, de la grêle et même quelques coups de tonnerre par endroits.



De quoi rendre la circulation particulièrement difficile. Sur l'autoroute, la situation est même devenue très dangereuse.



Olivier circulait en tant que passager dans un véhicule sur la E19/E42 à hauteur du Roeulx, entre La Louvière et Mons. Il a filmé un torrent de pluie se former sur le bas côté de la route (voir dans la vidéo ci-dessus). Surpris par le déluge, des véhicules se sont arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence.



De son côté, Fabrice, qui se trouvait sur la banquette arrière d'un autre véhicule, a filmé la grêle s'abattre sur la E19 à Nivelles. Le bruit est impressionnant.



Une chose à retenir: soyez prudents si vous prenez le volant.