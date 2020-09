Un "vaste anticyclone" arrive la semaine prochaine: en attendant, à quoi ressemblera votre week-end ?

Les prévisions de l'IRM (Institut Royal Météorologique) se confirment ce vendredi matin: "En début de semaine prochaine, un vaste anticyclone se positionnera sur l'Europe Centrale et dirigera des courants stables, secs et rapidement très chauds vers le Benelux".

Mais avant de vivre un été indien, il y a le week-end. Voici à quoi il va ressembler.

Ce vendredi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps deviendra légèrement nuageux, et il fera sec et il y aura de belles éclaircies. Les maxima oscilleront entre 20 degrés en Hautes-Fagnes et 23 à 24 voire localement 25 degrés en plaine. Le vent sera généralement faible de direction variable puis d'ouest à sud-ouest. A la côte, il deviendra modéré d'ouest à nord-ouest. La nuit sera fraîche: entre 5 et 12 degrés.

Samedi, même type de temps. Un faible front nuageux viendra se désagréger sur nos régions le matin. Le temps sera calme et assez beau avec du soleil, mais la nébulosité deviendra temporairement un peu plus abondante sur le nord du pays en cours de journée. Les maxima varieront entre 19 degrés en bord de mer et 24 degrés en Gaume. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest, s'orientant ensuite à l'ouest.

Pour dimanche, c'est une transition avant le coup de chaud. Un vraie journée d'été: le temps sera calme et ensoleillé avec tout au plus quelques voiles nuageux d'altitude. Les maxima varieront entre 20 et 25 degrés. Le vent sera faible de sud-ouest ou de directions variables.

C'est à partir de lundi, et jusque l'arrivée des orages mercredi, qu'on va retrouver des températures élevées, jusque 31 degrés.