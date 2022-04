Un vendredi après-midi humide et venteux

(Belga) L'après-midi de vendredi restera très nuageux mais des éclaircies feront leur apparition à l'ouest du pays et, plus tard, sur le centre du territoire prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques averses hivernales pourront encore se produire localement. Les maxima oscilleront entre -2°C en Hautes Fagnes et +6°C à l'ouest. Le vent sera modéré à assez fort sur tout le pays, sauf à la Côte où il sera fort avec des rafales atteignant jusqu'à 70 km/h contre 50 à 60 km/h à l'intérieur des terres.

La situation n'évoluera guère durant la soirée et la nuit, des averses hivernales éparses (grésil, neige fondante, etc.) et quelques chutes de neige sur le relief seront possibles localement. Il pourrait également neiger un peu au sud du sillon Sambre et Meuse durant la nuit, tandis que le littoral pourrait connaître quelques giboulées. Le temps deviendra sec sur le reste du territoire avec toutefois un risque de mauvaise visibilité dans les Hautes Fagnes. Le thermomètre marquera -6°C en Haute Ardenne, -1 à -2°C en plaine et +2°C à la mer. Le vent deviendra faible à souvent modéré. Samedi, le ciel sera nuageux au nord-ouest et très nuageux au sud-est. Quelques faibles pluies pourront encore toucher le littoral et les hauteurs. Ces précipitations pourront également se produire localement ailleurs durant l'après-midi mais se feront de plus en plus rares en soirée sur l'ensemble du pays. Les températures se situeront entre -1 et +7°C. Le vent sera modéré voire assez fort. Le vent faiblira durant la nuit de samedi à dimanche et le ciel se dégagera progressivement. Le thermomètre plongera jusqu'à -10°C en Ardenne. (Belga)