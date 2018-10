Un vendredi après-midi sous le soleil

(Belga) Vendredi après­ midi, nous bénéficierons d'un temps sec, ensoleillé et très doux avec des maxima de 18 à 22 degrés, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud.

Vendredi soir et dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel sera peu nuageux à serein. En fin de nuit, le temps deviendra brumeux par endroits, avec éventuellement un banc de brouillard à la mer ou dans une vallée ardennaise. De nombreux nuages d'altitude atteindront dans le même temps la région côtière. Les minima se situeront entre 7 et 12 degrés. Samedi, le temps sera d'abord ensoleillé. Sur l'ouest, le soleil sera vite masqué par des voiles de nuages élevés. L'après­-midi, des nuages cumuliformes pourront se développer. Il fera chaud pour la saison avec des maxima entre 19 degrés en Ardenne ainsi qu'à la côte et localement 24 degrés en Campine. En début de soirée, on note déjà le risque d'une averse isolée. Plus tard le soir et dans la nuit de samedi à dimanche, la nébulosité deviendra abondante et quelques périodes de pluie ou averses sont attendues. Un orage n'est pas exclu. Les minima oscilleront entre 8 et 11 degrés. Le vent s'orientera graduellement au nord­ nord­ est, modéré dans l'intérieur et assez fort ou fort au littoral. Dimanche matin, quelques pluies ou faibles averses seront encore possibles. Dans le nord du pays, le temps deviendra rapidement sec. Dans le sud, il faudra attendre la fin d'après­ midi pour se débarrasser des dernières gouttes de pluie. Maxima entre 11 degrés en Ardenne et 17 degrés dans l'extrême sud, autour de 14 ou 15 degrés dans le centre.