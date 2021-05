Un vendredi encore frais avant une remontada du mercure

(Belga) Vendredi marquera le dernier jalon d'une semaine plutôt fraîche, avant que les températures ne sortent de l'hibernation pour un week-end doux, voire chaud, mais mouillé.

La matinée sera traversée par encore quelques averses localisées, prévoit l'Institut royal météorologique. Un voile de brouillard et de nuages bas pourrait également envelopper la Haute Belgique, puis dans l'après-midi le ciel se dégagera avec des éclaircies de plus en plus larges et un temps sec. Le soleil brillera même sur le littoral et l'ouest du pays. Il fera toujours frais pour cette période de l'année, avec des maxima de 8 ou 9°C sur les hauteurs de l'Ardenne à 13°C dans le centre. Ce soir et cette nuit, le temps restera sec partout et généralement peu nuageux. En fin de nuit, les nuages lanceront toutefois une nouvelle offensive depuis la frontière française. La nuit sera froide avec des minima oscillant entre -4°C dans certaines vallées ardennaises et +4°C ailleurs. Samedi, la pluie sera encore au rendez-vous depuis le sud du pays mais les températures seront déjà plus douces, avec 11 à 18°C. Dimanche, le mercure grimpera jusqu'à 21 ou 26°C sous un ciel orageux. (Belga)