Un vendredi encore gris avant un week-end ensoleillé

(Belga) Le ciel sera chargé vendredi avant que les éclaircies ne s'étendent progressivement sur le pays samedi et dimanche.

Vendredi après­-midi, quelques bruines sont possibles, surtout dans le nord du pays et sur le relief. Les maxima seront compris entre 3 ou 4 degrés sur les hauteurs ardennaises et 5 à 7 degrés ailleurs, annonce l'IRM. Il fera peu venteux. La nuit prochaine, nous attendons quelques éclaircies, d'abord en Haute Belgique puis dans le centre du pays. Du brouillard pourra ensuite se former, pouvant être givrant en Ardenne. Les minima iront de ­1 degré en Hautes Fagnes à 3 degrés dans l'ouest du pays. Samedi matin, il fera gris avec des nuages bas, brumes et bancs de brouillard. La grisaille aura des difficultés à se dissiper mais on peut espérer quelques éclaircies qui s'élargiront en cours de journée. Les maxima sont estimés entre 3 ou 4 degrés sur les hauteurs ardennaises et 6 ou 7 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement faible à modéré. La nuit de samedi à dimanche, le temps sera sec et le ciel se dégagera. A l'aube, des champs nuageux nous parviendront à partir de la France. Les minima seront souvent légèrement négatifs avec des valeurs comprises entre 0 et ­3 degrés, et oscilleront autour de 1 degré à la mer. Dimanche, après une matinée assez fraîche, nous bénéficierons d'une belle journée ensoleillée. Les maxima oscilleront entre 2 degrés en Hautes­ Fagnes et 6 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré d'est à sud­ est virant au secteur sud­-est à sud. Lundi, la matinée sera encore marquée par de larges éclaircies et des nuages d'altitude, puis le ciel se couvrira graduellement. Les maxima varieront entre 3 et 8 degrés. (Belga)