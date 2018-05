Un vendredi ensoleillé en prélude d'un week-end presque estival

(Belga) Un temps doux et ensoleillé dominera le ciel belge ce vendredi après-midi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent restera modéré et les maxima seront compris entre 14 degrés à la côte et dans les Hautes-Fagnes et 18 à 20 degrés dans le centre du pays et en Campine. Les températures minimales oscilleront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés dans le centre et l'ouest du pays. Le ciel restera serein cette nuit et dans les prochains jours.

La journée de samedi se déroulera également sous un beau soleil et les températures seront assez élevées, précise l'IRM. En Campine, les maxima pourront atteindre 22 degrés localement, tandis qu'ils tourneront autour des 20 degrés dans le centre et des 16 degrés à la mer et en Ardenne. Les minima seront pour leur part compris entre 7 degrés en Ardenne et 11 degrés en Flandre, sous un vent faible à modéré d'est à nord­-est. La tendance se confirmera dimanche avec des maxima oscillant entre 20 degrés en Hautes-Fagnes et 24 degrés en Campine, des valeurs nettement supérieures (environ six degrés) aux normales d'un début de mois de mai, souligne l'IRM. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est. L'IRM met par ailleurs en garde vendredi contre des conditions défavorables au fonctionnement des chauffe-eau. Les maux de tête et nausées sont donc à surveiller car ils pourraient être dus à une intoxication au monoxyde de carbone.