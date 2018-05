Un vendredi partagé entre larges éclaircies et champs nuageux

(Belga) Quelques passages nuageux sont encore à prévoir en alternance avec de belles éclaircies ce vendredi après-midi, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Des averses orageuses sont également à craindre localement, tandis que le mercure grimpera jusqu'à 26 degrés. Le week-end sera globalement beau et chaud, avec toutefois un risque d'averses par endroits.

Voiles nuageux et embellies se disputeront le ciel ce vendredi après-midi. Le risque d'averses augmentera, bien que celles-ci seront moins fréquentes et moins actives que les jours précédents. Des nuages bas, de la brume ou du brouillard pourront parfois être tenaces particulièrement en Flandre occidentale. Côté températures, les maxima oscilleront entre 18 degrés au littoral et 26 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible et variable; sauf à la Côte, où il deviendra modéré. En soirée et pendant la nuit, le temps restera sec dans la plupart des régions et les minima seront compris entre 10 et 15 degrés. La journée de samedi sera chaude, avec des maxima qui varieront entre 23 degrés en Ardenne et 29 degrés en Campine. Le temps restera largement ensoleillé malgré le passage de quelques voiles d'altitude ou de cumulus inoffensifs. En soirée, il fera encore chaud pendant un bon moment. À la mer, le mercure grimpera jusque 25 degrés avant que le vent ne tourne à l'est-nord-est; on pourrait perdre dès lors quelques degrés l'après-midi. Dans l'intérieur des terres, le vent sera modéré de secteur est. La nuit pourrait cependant être localement troublée par des averses orageuses venues de la France. Le temps restera doux avec des minima compris entre 13 degrés en Ardenne et 18 degrés dans les grandes villes. Dimanche, le soleil brillera sur de nombreuses régions du pays. Des averses avec risques d'orage sont toutefois attendues en cours de journée et en soirée. Les maxima oscilleront entre 22 et 26 degrés en Ardenne et entre 26 et 29 degrés ailleurs. Le mercure pourrait même atteindre les 30 degrés localement en Campine. Le vent sera généralement modéré de secteur est à sud-est. Cette météo estivale devrait se poursuivre lundi et mardi, avec des températures maximales comprises entre 25 et 30 degrés. Des développements nuageux voire des averses parfois intenses sont également à prévoir. (Belga)