Un vendredi sous la grisaille et la bruine

(Belga) Il fera fort couvert vendredi avec de la bruine en divers endroits du pays. Le vent sera faible avec des maxima de 3 à 6 degrés, a indiqué l'IRM.

La journée débutera sous des brumes et des brouillards qui auront parfois beaucoup de difficultés à se dissiper. L'après-midi, le temps deviendra plus sec mais le ciel restera généralement très nuageux. Les maxima se situeront entre 3 ou 4 degrés en Ardenne et 5 ou 6 degrés ailleurs, sous un vent faible de directions variées. La nuit prochaine, le temps sera pratiquement sec et quelques éclaircies feront graduellement leur apparition. En seconde partie de nuit, de la brume et du brouillard pourront à nouveau se former. On prévoit des minima proches voire légèrement inférieurs à 0 degré. Le vent sera généralement faible d'est à sud-est. Samedi matin, le temps sera d'abord gris avec des nuages bas, de la brume et du brouillard. En cours de journée, le soleil parviendra graduellement à percer cette grisaille. Les maxima oscilleront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 7 degrés au littoral. Le vent sera faible à parfois modéré d'est à sud-est. Avec les larges éclaircies et un vent toujours faible, les températures chuteront rapidement en soirée et le gel nocturne se généralisera. (Belga)