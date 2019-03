Un vent légèrement moins intense dans les prochains jours

(Belga) Le temps sera très venteux dimanche après-midi avec une nébulosité variable, selon les prévisions de l'IRM. Quelques averses traverseront rapidement le pays d'ouest en est tandis que le vent s'orientera à l'ouest en devenant temporairement fort à très fort, avec une tempête prévue en mer (8 ou 9 Beaufort). Les rafales pourront temporairement atteindre 100 km/h, et jusqu'à 120 km/h dans la région côtière et sur le nord­-ouest du pays. Les maxima varieront entre 7 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 12 degrés en Flandre.

Ce soir et la nuit prochaine, de nouvelles averses parfois hivernales traverseront le pays du littoral vers l'Ardenne, où la neige fera son apparition et pourra rendre les routes glissantes. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Les températures redescendront aux alentours de ­1 degré sur les hauts de l'Ardenne, 3 ou 4 degrés en plaine et 5 degrés en bord de mer. Le vent redeviendra modéré à assez fort avec des rafales de 80 km/h le long du littoral et 90 km/h sur le nord­-est du pays. Lundi, le temps sera variable et assez venteux avec quelques giboulées. Un coup de tonnerre restera encore possible et quelques chutes de neige pourront encore se produire en Ardenne, surtout sur les hauts plateaux. En fin d'après­-midi, le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest avec un ciel qui aura tendance à se dégager. Les maxima oscilleront entre 2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 8 degrés sur l'ouest. Le vent d'ouest à nord­-ouest sera assez fort avec des pointes de 70 à 80 km/h avant de diminue progressivement. Mardi, le temps sera très nuageux avec d'abord de faibles pluies intermittentes. Dans l'après­-midi, les pluies se renforceront depuis l'ouest. Les maxima afficheront 5 ou 6 degrés en Ardenne et 10 ou 11 degrés dans l'ouest. Le vent sera encore bien présent, avec des rafales de 60 à 80 km/h. (Belga)