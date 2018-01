Un vent plus modéré dans les prochains jours

(Belga) La nébulosité sera variable jeudi après-midi avec des éclaircies et parfois une ondée, selon les prévisions de l'IRM. Les averses seront toutefois plus intenses et fréquentes sur le sud du pays. Les maxima seront compris entre 4 ou 5 degrés en Ardenne et 7 degrés dans les autres régions. Le vent restera encore modéré à assez fort avec des rafales atteignant 70 ou 80 km/h dans le nord-est du pays. Il baissera ensuite en intensité en fin d'après-midi.

Ce soir, la tendance aux averses augmentera temporairement. En Hautes-Fagnes, ces averses pourraient donner lieu à quelques centimètres de neige fraîche. Le temps deviendra ensuite plus sec avec la possibilité de larges éclaircies. Les minima se situeront entre -1 ou -2 degrés en Haute Belgique et 0 ou 1 degré dans la plupart des autres régions. La journée de vendredi débutera sous une nébulosité variable mais un temps généralement sec. Dans le courant de la journée, quelques averses seront possibles et pourraient prendre un caractère hivernal, notamment sur la moitié sud du pays. Le temps restera relativement frais avec des maxima de 0 ou 1 degré en Ardenne à 5 ou 6 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort. Des averses hivernales pourraient concerner l'ensemble du territoire pendant la nuit. Samedi, le ciel sera généralement très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse, avec des chutes de neige fondante ou de neige sur la partie sud de l'Ardenne. La nébulosité sera plus variable dans les autres régions avec la possibilité de quelques averses locales. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies deviendront plus larges à partir de la côte. Les maxima seront compris entre 0 et 3 degrés en Ardenne, et entre 3 et 6 degrés ailleurs.