Un week-end doux et pluvieux

(Belga) Il fera particulièrement doux ce week-end avec des maxima jusqu'à 13 degrés. La pluie accompagnera cette douceur, jusqu'au début de la semaine prochaine.

Samedi, une zone de pluie traversera le pays d'ouest en est avec des pluies généralement modérées et continues sous une nébulosité abondante. L'après-midi, quelques éclaircies seront possibles. Il fera toujours très doux avec des maxima de 8 degrés en Hautes-Fagnes et jusqu'à 12 ou 13 degrés en plaine, indique l'IRM. Le vent sera modéré à assez fort, parfois fort au littoral, avec des rafales jusqu'à 60 voire 70 km/h. Dans la nuit de samedi à dimanche, des éclaircies, parfois larges, se développeront sous un temps généralement sec. En deuxième partie de nuit, la nébulosité augmentera depuis la frontière française et de la pluie est attendue en fin de nuit. Les minima seront compris entre 2 et 8 degrés. Le vent sera d'abord modéré à assez, puis il deviendra faible à modéré. Dimanche, une nouvelle zone de pluie active traversera le pays depuis le sud-ouest. La nébulosité restera abondante avec des pluies modérées. En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec depuis l'ouest. Les maxima atteindront 9 degrés en Hautes-Fagnes et jusque 13 degrés en plaine. Le vent se renforcera et deviendra souvent assez fort, fort au littoral, avec des rafales pouvant atteindre 60 à 70 km/h. (Belga)