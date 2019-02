(Belga) Après une après-midi agréable et ensoleillée, avec une pointe possible à 17° entre la région liégeoise et le sud de la Campine, un week-end doux et sec se profile à l'horizon, selon les prévisions de l'IRM.

Samedi, des nuages d'altitude se déplaceront d'ouest en est, pouvant voiler un peu le soleil par moments. Des bancs de nuages bas présents sur la mer pourront éventuellement aussi temporairement déborder sur le littoral. Mais le temps sera malgré tout globalement agréable et sec, avec des maxima de 12 à 14° et le vent sera faible à modéré, du sud au sud-ouest. Dans la nuit de samedi à dimanche, le voile d'altitude deviendra plus épais. Puis le ciel se dégagera progressivement depuis la frontière française. Les minima évolueront entre -2 et +4 degrés. Le vent soufflera du sud ou du sud-est en restant faible, voire modéré sur les hauteurs ardennaises. Dimanche, une douce journée ensoleillée malgré quelques voiles d'altitudes est au programme, sous des températures atteignant 14 ou 15 degrés en Campine. (Belga)