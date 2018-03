Un week-end doux et sous la pluie

(Belga) Le ciel restera bien chargé vendredi après-midi, avec des pluies généralement faibles qui tomberont par intermittence et remonteront progressivement du sud vers le nord du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera de 5 à 8° en Ardenne et de 9 à 10° ailleurs. Le vent, faible à modéré, soufflera de secteur sud à sud-est.

Vendredi soir, une zone de pluie plus active atteindra la Belgique par la frontière française et se propagera progressivement vers le nord-est. Le temps deviendra ensuite plus sec, avec quelques éclaircies à partir du sud. Le mercure oscillera entre 4 et 7° en Ardenne et entre 6 et 8° dans les autres régions. Un vent modéré de direction sud entraînera ensuite de l'air plus doux. Samedi, les températures se réchaufferont: entre 10 et 16° sont prévus. Il faudra toutefois prévoir son parapluie, des périodes de pluies ou d'averses traverseront le pays et seront plus présentes l'après-midi. Le dimanche se passera aussi sous la pluie, une perturbation assez active traînera une grande partie de la journée. Des quantités de pluie localement importantes sont attendues, notamment dans le centre et l'est d'après les premières estimations. Dans le courant de l'après-midi, le temps pourrait être plus sec. Il fera toujours doux, entre 10 et 15°. Le vent sera faible à modéré, de secteur sud à sud-est. (Belga)