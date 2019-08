Un week-end en demi-teinte avant un début de semaine plus frais

(Belga) Le ciel sera capricieux samedi après-midi, jonglant avec les averses et les éclaircies. Les températures resteront douces cependant, avant de se rafraîchir peu à peu au cours de la semaine prochaine, prévient l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée.

Si quelques averses sont à prévoir localement, les éclaircies devraient se montrer plus généreuses en fin d'après-midi samedi et le temps restera généralement sec. Les maxima oscilleront doucement entre 21 et 23°C en Ardenne et au littoral, et entre 23 et 25°C ailleurs. Le vent jouera toutefois les trouble-fêtes avec des rafales jusqu'à 70 km/h dans les terres et un avis de tempête en mer. Ce soir et la nuit prochaine, le vent tombera et le mercure indiquera environ 10°C dans les Hautes Fagnes et de 14 à 16°C dans les autres régions. Des rafales de 60 km/h seront tout de même encore possibles en début de nuit. Le soleil et les nuages se partageront le ciel de dimanche sous un temps globalement sec. Quelques averses se développeront au-dessus de la mer et pourront déborder sur la Côte. Les températures seront encore douces avec 18 à 23°C sous un vent modéré ou encore assez fort le long du littoral. La nuit sera calme et fraîche: les minima ne dépasseront pas les 9 à 15°C. Une dépression sur la Scandinavie dirigera lundi des courants maritimes frais et instables vers nos régions. Une nouvelle ligne d'averses traversera le pays d'ouest en est avec un risque d'orage. Les maxima atteindront 17 à 21°C. Le ciel se montrera changeant mardi. Des averses éclateront par endroits et le thermomètre n'affichera pas plus de 16 à 20°C. Une nouvelle dépression se déplacera mercredi de l'Atlantique vers les Iles Britanniques, apportant de nouvelles pluies dans son sillage. Les températures maximales oscilleront entre 16 et 21°C. Jeudi, des courants maritimes frais et instables envahiront la Belgique avec en conséquence un mercure qui gravitera autour des 20°C dans l'après-midi.