Un week-end ensoleillé avant le retour des nuages, voire de la neige la semaine prochaine

Le soleil s'imposera samedi sur l'ensemble des régions, mais les températures resteront fraiches avec des maxima compris entre 5 degrés en Ardenne et 9 degrés dans le centre et l'ouest du pays. Le vent d'est se renforcera et accentuera l'impression de froid, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le ciel restera dégagé à peu nuageux avec des minima oscillant entre -2 degrés en Ardenne et 2 degrés au littoral. Le vent d'est restera modéré. Dimanche, le soleil sera toujours au rendez-vous, mais l'atmosphère restera assez froide avec un vent modéré qui soufflera d'est à nord-est. Le thermomètre ne dépassera pas 4 à 8 degrés. Les premiers nuages arriveront en soirée par les frontières de l'est. La semaine prochaine s'annonce froide avec le retour des nuages et de quelques averses. La neige pourrait également faire son apparition sur l'est du pays. Le vent s'orientera au nord-est en restant assez soutenu.