Un week-end ensoleillé dans l'ensemble

(Belga) Le soleil sera bien présent ces samedi et dimanche, avec tout de même un petit risque d'averses à la Côte demain après-midi. Les maxima grimperont jusqu'à 17 degrés par endroits dimanche, selon les prévisions de l'IRM.

Samedi, il fera assez beau avec un soleil généreux et parfois quelques nuages d'altitude. Les maxima seront compris entre 12 degrés en Hautes-Fagnes et 15 ou 16 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible d'est à nord-est. Dans la nuit de samedi à dimanche, le ciel restera serein avec, dans le courant de la nuit, formation de brume par endroits. Il fera froid avec des minima compris entre -1 degré en Hautes-Fagnes et 5 degrés au littoral. Dimanche, la journée débutera avec beaucoup de soleil mais, dans l'ouest du pays, la nébulosité commencera déjà à augmenter en matinée. Ensuite, les nuages s'étendront vers l'intérieur du pays et, en fin de journée, de faibles pluies sont attendues au littoral. Les maxima se situeront autour de 13 degrés en Hautes-Fagnes, de 14 degrés au littoral et de 17 degrés en Gaume. Le vent sera faible à parfois modéré, d'abord de direction variable, puis de secteur nord à nord-ouest. Le début de semaine sera plus agité en raison d'un air maritime instable venant de la mer du Nord. Quelques éclaircies alterneront avec de fréquents nuages accompagnés d'averses. Les maxima seront compris entre 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 15 ou 16 degrés en Campine. Le vent sera modéré à assez fort, et même parfois fort à la Côte, de secteur nord-ouest avec des rafales autour de 45 à 65 km/h. (Belga)