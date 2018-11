Un week-end ensoleillé et froid qui s'annonce

(Belga) Le soleil brillera et la pluie s'éloignera vendredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Des nuages subsisteront tout de même dans l'extrême sud-est, avec un risque de quelques faibles pluies. Une petite ondée n'est pas non plus exclue le long de la frontière néerlandaise. Malgré le soleil, il ne faudra pas oublier de sortir couvert: il fera de 7 à 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 à 11 degrés ailleurs.

Toujours pas de pluie à l'horizon pendant la nuit mais les températures chuteront rapidement. De la brume ou un banc de brouillard risqueront de se former et des plaques de givre seront localement possibles. Les minima seront compris entre -3 et 2 degrés. Il gèlera au sol pratiquement dans toute la Belgique. Le soleil sera de retour samedi, avec quelques nuages élevés. Le thermomètre affichera 7 à 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 à 11 degrés ailleurs. Pendant la nuit, le temps restera sec mais de la brume ou un banc de brouillard pourront se développer, surtout en basse et moyenne Belgique. Il fera entre -1 et 2 degrés. Dimanche, le mercure oscillera entre 11 et 14 degrés, sous un temps calme et ensoleillé après la dissipation de la fraîcheur et de la grisaille matinales. Les températures remonteront lundi et mardi, avec des maxima de 12 à 17 degrés.