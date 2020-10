Un week-end entre les gouttes et les éclaircies avant un temps plus sec à partir de lundi

(Belga) Samedi après-midi, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes qui deviendront plus nombreux au fil des heures et pourront être porteurs de quelques averses, principalement dans le nord du pays et en région côtière, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). En fin d'après-midi, le ciel deviendra très nuageux dans l'ouest du pays et les averses plus nombreuses. Un coup de tonnerre ne sera d'ailleurs pas exclu. Les maxima, plus frais, se situeront entre 8° en Hautes-Fagnes et 13° en plaine. Le vent sera modéré, et à la mer plutôt assez fort, de secteur ouest.

Samedi soir, la zone d'averses progressera vers l'Ardenne pour quitter le pays dans le courant de la nuit. A l'arrière, le temps deviendra plus sec et les éclaircies reprendront le dessus. En Ardenne, les nuages bas resteront toutefois prédominants et pourraient même réduire la visibilité par endroits. Les minima se situeront entre 2° en Hautes-Fagnes et 10° en bord de mer. Dimanche, le temps sera variable avec un ciel changeant et des averses, éventuellement accompagnées de coups de tonnerre voire d'un orage. Les maxima seront compris entre 8° sur les hauteurs de l'Ardenne et 13° en basse Belgique. Lundi, le temps sera plus sec et plus lumineux mais toujours assez frais avec des maxima jusqu'à 12°. Le reste de la semaine devrait être globalement plus sec aussi, excepté les journées de mardi et jeudi qui connaitront quelques perturbations. (Belga)