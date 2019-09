Un week-end estival avant le grand retour de la pluie

(Belga) Le temps restera sec et ensoleillé vendredi après-midi sur l'ensemble du territoire. Il fera également doux, avec des maxima de 16 à 19 degrés en Ardenne et généralement autour de 20 ou 21 degrés ailleurs, sous un vent modéré de secteur est, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

Vendredi soir et la nuit suivante, le ciel restera pratiquement serein. Les minima seront très contrastés avec des valeurs de 5 ou 6 degrés dans certaines régions à l'abri du vent et dans les campagnes, à 11 ou 12 degrés sur les hauteurs plus exposées au flux d'est ainsi que dans certaines grandes villes. Samedi, le temps sera sec, très ensoleillé et chaud avec des maxima de 20 à 24 degrés en Ardenne, et de 24 à 26 degrés ailleurs sous un vent modéré de secteur sud-est. La nuit sera très douce avec des températures comprises entre 10 et 17 degrés. Dimanche, une zone de pluie atteindra le pays depuis le sud-ouest dans le courant de la soirée. Elle sera précédée en journée d'un ciel partiellement nuageux et de quelques ondées dispersées. Les maxima varieront de 18 à 22 degrés en Haute-Belgique, où les premières averses devraient se déclencher, jusqu'à localement 26 degrés en Flandre. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-est. Lundi matin, il pleuvra encore sur l'est du pays et quelques averses pourraient traîner localement ailleurs. En cours de journée, le temps deviendra sec à une dernière averse isolée près, avec des éclaircies parfois généreuses. Les températures seront de saison avec des maxima de 14 à 20 degrés. Le vent sera modéré de secteur ouest. La pluie fera son grand retour à partir de mardi. (Belga)