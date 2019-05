Un week-end froid s'annonce

(Belga) Le ciel sera très nuageux jeudi après-midi et des averses traverseront le sud-est du pays, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Un coup de tonnerre n'est pas totalement exclu, surtout sur le centre et l'est de la Belgique. La région côtière profitera d'un temps plus sec en fin d'après-midi avec progressivement quelques éclaircies. Le thermomètre affichera 12 à 15 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur nord-ouest.

Des averses seront encore possibles jeudi soir et le ciel sera partiellement nuageux pendant la nuit, avec la formation de brume ou quelques bancs de brouillard. Des champs de nuages bas pourront limiter la visibilité sur le relief ardennais, prévient l'IRM. Les minima seront compris entre 3 et 8 degrés. Quelques averses et de nombreuses périodes nuageuses se disputeront la journée de vendredi. Quelques ondées se développeront par endroits, avec un risque plus élevé vers le sud-ouest. Les températures seront fraîches pour cette période de l'année: entre 8 et 12 degrés. Une poche d'air froid d'origine polaire transitera par la Belgique samedi. L'atmosphère deviendra très instable avec un ciel contrasté. Les averses pourront être intenses, orageuses et accompagnées de grésil. Il faudra bien se couvrir, avec des maxima situés entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 10 ou 11 degrés en plaine. Le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux dimanche. La fraîcheur sera toujours de mise avec un mercure oscillant entre 7 et 11 degrés. (Belga)