Un week-end globalement ensoleillé

(Belga) Des éclaircies et des champs nuageux se partageront le ciel ce vendredi après-midi tandis que des averses pourront se développer localement dans l'est du pays, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima varieront entre 12 ou 13 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu'à la côte, et atteindront 17 à 18 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest.

Ce soir et en début de nuit, la nébulosité sera variable et les averses se décaleront vers l'Allemagne et les Pays-Bas. Les éclaircies deviendront de plus en plus larges au cours de la nuit mais de la brume et du brouillard sont également attendus. Les maxima varieront entre 4 et 8 degrés. Samedi, le temps sera d'abord sec et ensoleillé après la dissipation de la grisaille résiduelle. Les nuages se feront cependant plus nombreux au fil des heures et quelques averses éventuellement orageuses toucheront le territoire. Les maxima oscilleront entre 14 degrés à la mer ainsi qu'en Ardenne et 18 degrés en plaine. Quelques averses pourront encore localement se produire samedi soir. Dimanche, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux mais quelques averses ne seront pas exclues l'après-midi. Les maxima se situeront entre 15 et 19 degrés. (Belga)