Un week-end globalement ensoleillé avant l'arrivée possible de neige sur les hauteurs

(Belga) Le temps sera frais samedi après-midi avec le retour du soleil. Les maxima iront de 4 à 9 degrés avec un vent faible à modéré. Dimanche, il fera calme et assez beau avec des maxima de 5 à 10 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La pluie fera son retour lundi, suivie d'un temps assez variable les jours suivants. L'atmosphère se refroidira progressivement avec l'arrivée potentielle de neige sur les hauteurs.

Lundi matin, il y aura probablement du brouillard en Ardenne. La nébulosité deviendra progressivement très abondante puis une zone de pluie traversera le pays du littoral vers l'Ardenne. Les pluies atteindront l'est du pays en cours d'après­ midi. Les maxima s'échelonneront entre 3 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 7 ou 8 en Flandre. Le vent sera modéré. Mardi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec parfois un peu de pluie ou une averse. Quelques flocons ne sont pas exclus sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima varieront de 4 degrés sur les hauts plateaux de l'est à 9 degrés sur l'ouest du pays. Mercredi, la matinée sera froide avec des températures proches de 0 degré et un risque de brouillard givrant, surtout en Ardenne. La journée sera assez lumineuse avec du soleil et quelques bancs nuageux. Les températures atteindront 4 à 9 degrés. Jeudi, l'IRM prévoit qu'une nouvelle zone de pluie traverse le pays à partir de l'ouest. Un peu de neige fondante n'est pas exclue en marge de cette zone de précipitations. Les températures maximales avoisineront 2 ou 3 degrés en Ardenne et 6 ou 7 dans la plupart des autres régions. Vendredi, le temps sera toujours assez froid avec un ciel assez nuageux, un vent désagréable et des maxima de 6 ou 7 degrés dans le centre du pays. Des prévisions qui se maintiendront pour le week-end prochain. (Belga)