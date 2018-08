Un week-end légèrement plus frais avant un début de semaine sous la chaleur

(Belga) Le temps sera estival et très chaud vendredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques nuages sont attendus dans la moitié sud-est du pays mais le soleil restera présent partout ailleurs. Le thermomètre grimpera jusqu'à 30°C en Haute Ardenne et 35°C en Campine. Au littoral, une brise marine limitera les températures à 26 ou 27°C.

Le temps restera sec et le ciel dégagé dans la nuit de vendredi à samedi. Les températures redescendront entre 15 et 20°C en fin de nuit. La journée de samedi débutera sous le soleil avant que quelques champs nuageux n'arrivent l'après-midi et en soirée par le nord-ouest. Le mercure oscillera entre 28 et 33°C à l'intérieur des terres. À la mer, il ne fera pas plus de 23 ou 24°C. Un front froid, atténué par les hautes pressions, se décalera en début de journée dimanche vers l'Allemagne et la Lorraine française. La matinée restera nuageuse mais sèche. Les éclaircies apparaîtront rapidement au littoral avant que le soleil ne s'impose sur tout le pays dans l'après-midi. La chaleur laissera un léger répit avec des maxima compris entre 23°C à la Côte et 29°C en Campine. Les températures repartiront à la hausse lundi avec des prévisions comprises entre 26 et 32°C. (Belga)