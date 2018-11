Un week-end maussade avant le retour du soleil mardi après-midi

(Belga) Le week-end et le début de la semaine seront pluvieux et venteux avant le retour d'un soleil plus franc mardi après-midi, selon les prévisions de l'IRM.

Dimanche, des éclaircies se partageront toutefois le ciel avec des périodes très nuageuses, accompagnées d'averses ou de pluie. Par endroits, celles-ci pourront devenir assez soutenues avec un risque d'orage. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Haute Ardenne et 14 degrés en Campine. Le vent sera modéré à assez fort de sud-sud-ouest, avec des rafales autour de 60 km/h, voire davantage dans les périodes d'averses orageuses. La nuit de dimanche à lundi, la nébulosité restera abondante et une zone de pluie atteindra la Belgique depuis la France. Les minima varieront de 8 à 11 degrés sous un vent dans l'ensemble modéré. Lundi, le temps sera gris, pluvieux et venteux. Les précipitations les plus marquées devraient concerner l'ouest du pays tandis que les vents les plus soutenus sont attendus dans la partie est. Le thermomètre oscillera entre 12 à 13 degrés à la côte et dans le centre et 14 ou 15 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse. Mardi, après un ciel changeant le matin, les éclaircies s'élargiront au fil des heures et le temps deviendra totalement sec dans le courant de l'après-midi. Les maxima varieront de 10 à 13 degrés sous un vent soutenu de sud-ouest. Mercredi et jeudi, le temps sera sec et bien ensoleillé, les températures atteignant les 15 degrés jeudi. Une situation qui perdurera vendredi et samedi, avec un temps calme et sec. (Belga)