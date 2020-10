Un week-end nuageux et parfois pluvieux

(Belga) Le ciel sera très nuageux en Ardenne samedi, avec quelques faibles pluies ou bruines par moments, selon les prévisions de l'IRM. Ailleurs, il sera souvent nuageux malgré quelques éclaircies et le temps sera généralement sec même si on ne peut exclure la possibilité d'avoir une averse localisée. Les maxima varieront de 11 ou 12 degrés sur les hauteurs ardennaises à 16 ou 17 degrés en plaine. Le vent modéré de sud-ouest se renforcera et deviendra parfois assez fort de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales jusqu'à 60 km/h.

Samedi soir et en première partie de nuit, davantage d'éclaircies se développeront et le temps restera sec dans la plupart des régions. Cependant, une averse locale en Ardenne sera toujours possible. En seconde partie de nuit, les nuages en provenance de l'ouest reprendront le dessus et les premières pluies toucheront l'ouest du pays, puis le centre vers l'aube. Les minima se situeront entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés en plaine. Le vent continuera à se renforcer pour devenir généralement assez fort de secteur sud. Des rafales jusqu'à 60 km/h, avec des pointes jusqu'à 70 km/h dans l'ouest, seront à craindre. Dimanche, il y aura d'abord de la pluie, avant le retour d'éclaircies et de quelques averses par l'ouest. Les maxima seront proches de 15 degrés dans le centre.