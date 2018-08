Un week-end plus nuageux

(Belga) Malgré quelques éclaircies, le temps sera souvent très nuageux samedi après-midi dans le nord-ouest et le centre du pays, selon les prévisions de l'IRM. Quelques gouttes de pluie sont également possibles à l'ouest mais le temps restera ensoleillé en Ardenne et en Lorraine belge. Les maxima s'échelonneront entre 21 degrés en Haute Belgique et à la mer, et 24 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest.

Les éclaircies s'élargiront en soirée et durant la nuit mais des champs de nuages bas et de la brume se formeront toutefois dans le nord-ouest et l'ouest du pays. Les minima ne dépasseront pas 9 degrés en Haute Belgique et 17 degrés à la mer. Dimanche matin, le temps sera gris avec des nuages bas et de la brume à l'ouest et au nord-ouest. Une petite ondée sera possible sur la région côtière plus tard dans la journée tandis que périodes de soleil et passages nuageux se succéderont dans l'est et le sud-est. Les maxima varieront de 22 degrés à la mer ainsi qu'en Haute Ardenne à 25 degrés en Campine. Le ciel sera partiellement nuageux en soirée et la nébulosité augmentera à partir de la Côte durant la nuit. Les minima seront compris entre 11 et 18 degrés. Lundi, le ciel sera souvent très nuageux le matin avec parfois quelques faibles pluies ou de la bruine. Quelques éclaircies sont également attendues dans l'après-midi, essentiellement dans la région côtière et graduellement dans l'intérieur du pays. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés. (Belga)