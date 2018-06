Un week-end plutôt gris mais sec

(Belga) Samedi après-midi, il fera d'abord le plus souvent gris, puis des éclaircies apparaîtront graduellement à partir du littoral. Quelques averses pourront localement se produire, essentiellement sur la moitié ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 17° et 22°, sous un vent faible à modéré de sud-ouest virant à l'ouest, annonce l'Institut royal de météorologie.

Samedi soir et dans la nuit, le temps restera sec mais deviendra brumeux, avec également des bancs de brouillard locaux. Des nuages bas seront présents sur la moitié est, tandis que la nébulosité sera plus variable sur la moitié ouest. Les minima varieront entre 9° en Hautes-Fagnes et 13° en Flandre. Le vent sera faible et variable ou de secteur sud-ouest. Dimanche, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera partiellement nuageux et le plus souvent sec. On n'exclut toutefois pas une ondée localisée. En fin d'après-midi, des nappes de brume et de nuages bas en provenance de la mer atteindront la région côtière. Les maxima varieront entre 19° à la Côte et 24° en Campine. Lundi, après la lente dissipation de la grisaille matinale, le temps sera généralement sec et ensoleillé, avec des maxima de 22° à 26° dans les terres, et proches de 18° au littoral. Même topo pour mardi. En seconde partie de semaine prochaine, le temps restera chaud avec des maxima qui atteindront des valeurs proches de 27° sur certaines régions. Néanmoins, l'instabilité grandira à nouveau, et donc aussi le risque d'averses voire d'orages.