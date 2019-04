Un week-end pluvieux et nuageux avant une amélioration prévue mardi

(Belga) Vendredi après-midi, le ciel sera partiellement nuageux et le temps d'abord encore sec. En fin d'après-midi, quelques averses pourront se développer localement, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima seront compris entre 12° en Hautes Fagnes et de 16° à 17° du centre à l'ouest du pays. Le vent sera modéré de sud-ouest.

Vendredi soir, le ciel sera partiellement nuageux avec quelques averses isolées, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Durant la nuit, le ciel se couvrira et de la pluie suivra par l'ouest. Les minima oscilleront entre 5° à 10°. Le vent sera faible à modéré puis modéré, à la mer assez fort, de sud à sud-ouest. Samedi, de la pluie sera encore présente tôt le matin dans le centre et jusqu'à la mi-journée dans l'est. A partir de l'ouest, un temps variable suivra avec des averses parfois soutenues avec risque d'orage. Les maxima iront de 7° en Hautes Fagnes à 12-13° dans le centre. Dimanche, après le passage d'une zone de pluie, le temps restera instable avec quelques éclaircies mais aussi des averses pouvant être accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima se situeront entre 5° ou 6° sur les sommets de l'Ardenne et 11° ou 12° en plaine. L'IRM note une amélioration mardi avec le retour des éclaircies mais un ciel encore hésitant, avec des périodes nuageuses. (Belga)