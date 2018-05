Un week-end relativement chaud en vue mais avec un temps instable

(Belga) Des averses orageuses parfois assez fortes traverseront le pays de l'Ardenne vers le littoral jeudi après-midi et soir, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), qui s'attend à des températures maximales douces, entre 14 à 19 degrés. Demain et le prochain week-end seront des journées assez chaudes mais l'atmosphère restera encore assez instable avec quelques averses orageuses isolées l'après-midi et le soir. Lundi, le ciel sera partiellement nuageux. Le restant de la semaine prochaine s'annonce chaud et bien ensoleillé.

Samedi, après dissipation des quelques nuages bas, brumes et bancs de brouillard surtout présents dans l'ouest du pays, le temps sera ainsi ensoleillé. Ensuite, des cumulus se développeront et pourront localement conduire à une averse l'après-midi, notamment dans le sud-est. Les maxima seront compris entre 14 degrés à la mer et 20 degrés en Campine. Au littoral, une petite brise de mer pourra s'établir. Dimanche, le temps sera instable avec des éclaircies et des averses, voire un coup de tonnerre. Les températures atteindront des valeurs de 14 degrés à la mer à 21 degrés dans le centre du pays. Lundi, les champs nuageux seront par moments plus nombreux et éventuellement porteurs de l'une ou l'autre averse. Les maxima se situeront entre 12 et 19 degrés. A partir de mardi, le pays bénéficiera de l'influence d'un anticyclone qui s'installera à proximité du Danemark et dirigera des courants continentaux de secteur est vers nos régions. Le temps sera sec et ensoleillé. Les températures repartiront à la hausse pour atteindre des valeurs proches 24 degrés dans le centre jeudi prochain.