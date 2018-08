Un week-end sec et ensoleillé en perspective

(Belga) Vendredi après-midi, la nébulosité sera variable à abondante, avec par moment, des averses potentiellement orageuses sur le nord-ouest et le nord du pays. Ailleurs, les nuages se feront plus nombreux mais le temps restera sec. Les maxima oscilleront entre 18° en Hautes Fagnes et 23° dans le centre sous un vent de sud-ouest modéré dans l'intérieur. A la Côte, il sera assez fort avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km/h.

Vendredi soir et dans la nuit, une ligne d'averses - potentiellement orageuses - transitera sur la Belgique depuis l'ouest. En deuxième partie de nuit, celles-ci s'évacueront par l'est du pays tandis qu'à l'arrière, le temps deviendra plus calme et plus sec. Les minima seront compris entre 11° en Hautes Fagnes et 14° en plaine. Samedi, une légère pluie sera encore possible en matinée sur l'est du pays tandis qu'ailleurs le temps sera sec avec des éclaircies. En cours de journée, sur l'ensemble du pays, le ciel deviendra partiellement nuageux sous un temps sec. Les maxima seront compris entre 18° sur les hauteurs de l'Ardenne et 23° ou 24° en Campine. Dimanche, le temps restera généralement ensoleillé avec tout au plus quelques voiles d'altitude. Il fera à nouveau un peu plus chaud avec des maxima entre 20° au littoral et 27° en Campine. Lundi et mardi, le temps sera partiellement à très nuageux avec régulièrement des périodes de pluie ou des averses. Les températures seront de 23°-24° dans le centre. (Belga)