Un week-end sous la grisaille

(Belga) Le temps restera sec mais assez nuageux samedi après-midi, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut météorologique de Belgique (IRM). De nombreux nuages élevés seront présents et des champs de nuages bas pourront aussi traîner au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront compris entre 2 et 8°.

En soirée et dans la nuit, de nombreux champs nuageux et quelques éclaircies se partageront le ciel. Le temps restera pratiquement sec. Le vent sera généralement modéré de secteur sud à sud-ouest. Dimanche, la nébulosité sera importante avec des périodes de faibles pluies. Le nord-ouest du pays pourrait profiter de quelques éclaircies dans l'après-midi. Les maxima seront compris entre 3 et 10°. Le vent de sud à sud­-ouest sera modéré à par endroits assez fort avec des pointes de 60 km/h. (Belga)