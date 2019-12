Un week-end sous la grisaille et la pluie, avant un Noël sec

(Belga) Le temps sera relativement plus calme et plus sec vendredi après-midi, avec quelques précipitations résiduelles et des maxima de 8 à 13 degrés. En soirée, le risque d'averses sera temporairement plus important dans l'ouest. Samedi, l'Institut royal météorologique prévoit un temps légèrement variable avec par endroits quelques ondées et des maxima de 4 à 10 degrés, avant un retour de la pluie et des averses la nuit de samedi à dimanche et encore une partie de la journée de dimanche.

Samedi, la nébulosité sera d'abord abondante mais le ciel deviendra rapidement hésitant entre champs nuageux et éclaircies. Quelques ondées pourront se produire par endroits. En fin de journée, de nombreux nuages élevés s'inviteront depuis la France, annonçant la zone de pluie prévue la nuit suivante. Le vent sera modéré à localement assez fort de secteur sud, avec des rafales de 55 km/h. Les maxima seront de 4 degrés en Hautes Fagnes à 10 degrés localement en Flandre. Dimanche, le temps sera variable avec des périodes de pluie ou d'averses. En fin d'après-midi, il fera progressivement plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 4 ou 5 degrés sur les sommets ardennais et 9 degrés au littoral. Le vent sera souvent modéré mais dans le sud du pays temporairement assez fort à fort, avec des rafales de 60 km/h tandis que, dans le sud, des coups de vent souffleront de 70 à 80 km/h. Lundi, le temps sera légèrement variable avec des éclaircies et des passages nuageux parfois porteurs d'une averse locale. Les maxima se situeront généralement entre 4 et 6 degrés en Ardenne, et entre 8 et 10 degrés ailleurs. Mardi, la pluie traînera encore temporairement, surtout dans le sud du pays. Dans le courant de la journée, un temps sec avec quelques éclaircies est prévu et les maxima seront de l'ordre de 8 degrés dans le centre. Le réveillon s'annonce sec et la nuit sans gelée nocturne. Le jour de Noël, le temps sera sec avec de régulières éclaircies, des maxima proches de 8 degrés et peu de vent. (Belga)