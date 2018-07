Un week-end sous le soleil

(Belga) Le soleil sera de la partie cet après-midi et sera présent tout au long du week-end. Les maxima n'atteindront pas les 30 degrés, selon les prévisions de l'IRM. Le risque d'orage étant levé, le numéro 1722 a par ailleurs été désactivé, a fait savoir la Direction générale Sécurité civile du SPF Intérieur.

La nébulosité présente vendredi après-midi sera le plus souvent inoffensive, mais l'IRM n'exclut pas une averse isolée sur le relief. Les maxima varieront entre 21 et 23 degrés en Ardenne ainsi qu'à la Côte, et entre 24 et localement 29 degrés ailleurs dans le pays. Le vent sera faible à modéré de secteur nord. Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel se dégagera sur de nombreuses régions. Les minima oscilleront entre 12 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés au littoral. Samedi, le soleil sera bien présent en matinée malgré quelques bancs de brume locaux. Au fil des heures, des nuages inoffensifs bourgeonneront dans l'intérieur des terres, tandis que la région côtière conservera un temps ensoleillé. Les maxima varieront entre 22 degrés sur les sommets et 29 degrés en Campine, avec des valeurs proches de 23 degrés à la Côte et de 27 ou 28 degrés dans le centre. Le vent deviendra faible à modéré de secteur nord dans l'intérieur, et modéré de secteur nord-est à la mer. La nuit de samedi à dimanche, le temps demeurera sec sous un ciel partagé entre larges éclaircies et nuages d'altitude. Dimanche, le temps sera encore sec et ensoleillé. Les maxima se situeront autour de 23 degrés au littoral, entre 23 et 26 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 26 et 28 degrés ailleurs. (Belga)