Un week-end sous le soleil

Les dernières faibles précipitations isolées s'estomperont progressivement vendredi après-midi et le temps deviendra sec sur tout le territoire, avec davantage d'éclaircies, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima se situeront entre 15°C en Hautes Fagnes et 20°C sur l'ouest. Le vent sera faible ou modéré de secteur nord-nord-est.

Ce soir et durant la nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. Le temps pourra devenir brumeux et quelques bancs de brouillard sont susceptibles de se former, principalement dans le nord-ouest du pays. Les minima seront compris entre 4 ou 5°C dans les vallées des Hautes Fagnes et 10 ou 11°C à la Côte ou en Lorraine belge. Le vent sera généralement faible de secteur nord-est à est ou de directions variées. Samedi, le temps sera ensoleillé après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale. Le ciel sera toutefois ensuite partiellement nuageux avec quelques nuages cumuliformes. Le temps restera sec, avec des maxima qui oscilleront entre 16 et 21 ou 22°C. La nuit sera également peu nuageuse à sereine, les minima seront compris entre 7 et 11°C. La journée de dimanche sera à nouveau sèche et généralement ensoleillée. Quelques petits cumulus inoffensifs pourront toutefois se développer l'après-midi. Les températures maximales seront comprises entre 19°C en Haute Ardenne et 23 ou 24°C dans le centre.