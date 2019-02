Un week-end sous le soleil avec jusqu'à 15 degrés

(Belga) Seuls quelques voiles d'altitude ponctueront le bleu du ciel samedi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique. Les maxima, supérieurs aux valeurs de saison, seront compris entre 9 et 14 degrés, sous un vent faible à modéré d'est à sud-est.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera assez dégagé. Quelques brumes sont possibles, principalement dans l'ouest du pays. Les minima oscilleront entre -2 et +3 degrés. Le vent deviendra généralement faible de sud-est. En Ardenne, il sera modéré. Dimanche, il fera à nouveau généralement ensoleillé avec quelques nuages élevés. Les maxima se situeront entre 11 et 15 degrés. Le vent sera souvent faible de secteur est à sud-est ou de direction variable. Le soleil devrait continuer à dominer les jours suivants, avec jusqu'à 16 voire 17 degrés mercredi. Le temps se gâtera à partir de jeudi. (Belga)