Un week-end variable avant une semaine ensoleillée et très très chaude

L'après-midi et la soirée de samedi seront marqués par des averses de pluie ou d'orages par endroits, avec des maxima entre 21 et 26 degrés. Le temps sera par contre sec dimanche, avec une nébulosité variable et des températures maximales autour de 24 ou 25 degrés. La semaine prochaine, l'Institut royal météorologique s'attend à beaucoup de soleil et de chaleur, avec mardi déjà des températures supérieures à 30 degrés et dépassant les 35 mercredi et jeudi.

Eclaircies et passages nuageux s'alterneront dimanche. Très locale, une petite averse n'est pas exclue mais, dans la plupart des régions, le temps sera sec. Au littoral, le temps deviendra généralement ensoleillé. Maxima entre 21 degrés au littoral et 24 ou 25 degrés dans le centre. Lundi, il fera sec et déjà assez chaud avec des maxima de 25 degrés à la mer à 29 degrés en Campine. Seuls des champs de nuages élevés voileront le ciel. Mardi, il fera ensoleillé et très chaud avec des maxima de 28 à 33 degrés, tandis que le temps se maintiendra le lendemain. Les maxima avoisineront alors les 35 ou 36 degrés dans le centre. Les minima ne descendront, eux, plus en-dessous des 20 degrés. Jeudi s'annonce la journée la plus chaude de la semaine avec un mercure flirtant avec les 37 degrés. Vendredi, il fera encore très chaud, sec et ensoleillé. Les températures pourraient toutefois diminuer dans l'ouest du pays, et y passer sous la barre des 30 degrés, avec une incursion d'air maritime. Les autres régions devraient encore composer avec des températures maximales bien supérieures aux 30 degrés.