Un week-end venteux mais baigné de soleil

(Belga) Ce vendredi après-midi, des éclaircies se développeront sur la partie est du pays, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Sur la partie ouest, la grisaille restera parfois tenace avec un risque de faibles précipitations. Les maxima seront compris entre 7 et 11 degrés. Le vent s'orientera au secteur est et deviendra généralement faible, sauf à la Côte et en Ardenne où il restera modéré.

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein sur la plupart des régions. Quelques nuages bas ou un banc de brouillard resteront toutefois possibles par endroits. Les minima seront proches de -2 degrés dans les vallées de l'Ardenne et de 0 à 3 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur est. Samedi, le ciel sera ensoleillé sur l'ensemble des régions. Les maxima seront de l'ordre de 6 ou 7 degrés en Ardenne et entre 8 et 10 degrés en plaine. Un vent désagréable de secteur est soufflera modérément. Dimanche aussi, nous profiterons d'une belle journée ensoleillée. Mais en début de soirée, les nuages se feront plus nombreux à partir du nord-est. Les maxima seront compris entre 4 et 8 degrés sous un vent modéré d'est à nord-est. Lundi et mardi seront nuageux, avec un risque d'averses surtout mardi. (Belga)