Une après-midi douce entre averses et éclaircies

(Belga) Il fera particulièrement doux ce vendredi après-midi avec des maxima allant jusqu'à 13 degrés. Après une matinée assez arrosée, le temps deviendra progressivement sec avec des éclaircies, selon les prévisions de l'Institut météorologique.

Les pluies s'évacueront vers les Pays­-Bas et l'Allemagne. En Haute Belgique, la nébulosité restera plutôt abondante et quelques averses seront encore possibles. Il fera remarquablement doux avec des maxima de 9 degrés en Hautes­ Fagnes à localement 13 degrés en plaine. Le vent deviendra assez fort dans les terres et fort en bord de mer avec des rafales pouvant atteindre 70 à 80 km/h au littoral et 60 km/h ailleurs. Dans la nuit de vendredi à samedi, le temps sera généralement sec mais quelques averses pourront se produire par endroits. Sur les hauteurs de l'Ardenne, les champs de nuages bas pourraient limiter la visibilité. Les minima se situeront entre 5 degrés en Hautes­ Fagnes et 9 degrés en plaine. La veille de Noël débutera avec encore pas mal de nuages, parfois encore porteurs de l'une ou l'autre averse. Par après, le temps deviendra plus sec et plus lumineux en basse et moyenne Belgique, avec davantage d'éclaircies. Il fera encore très doux avec des maxima compris entre 7 degrés en Hautes­ Fagnes et 11 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré. (Belga)