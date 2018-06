Une après-midi ensoleillée, malgré quelques nuages

(Belga) Le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes ce dimanche après-midi. Le temps devrait toutefois resté sec, à l'exception d'une éventuelle averse, avec des maxima compris entre 21 degrés à la mer et en Hautes Fagnes et 26 degrés en Campine, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le vent sera faible à modéré et soufflera de secteur nord à nord-est.

Ce dimanche soir, les éclaircies s'élargiront tandis que les nuages bas, brumes et bancs de brouillard gagneront l'ouest du pays. Pendant la nuit, ils progresseront vers le centre. En Ardenne, le ciel restera peu nuageux même si des voiles brumeux seront de passage. Les minima varieront entre 10 degrés en Hautes­ Fagnes et 15 degrés en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré de nord à nord­-est. Lundi et mardi, après une dissipation progressive de la grisaille, plutôt tenace à la Côte, le soleil percera les nuages et donnera lieu à de belles éclaircies. Dans le sud du pays, une averse ne sera pas exclue. Le thermomètre affichera jusqu'à 25 ou 26 degrés. Il fera cependant nettement plus frais au littoral. Dès mercredi, le temps se fera plus instable avec une tendance orageuse.