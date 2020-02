Une après-midi lumineuse avant le retour de la grisaille et du vent

(Belga) L'après-midi de vendredi sera lumineuse et le soleil omniprésent, malgré quelques nuages d'altitude sur l'ouest. Les températures varieront entre 6 et 11 degrés, sous un vent généralement modéré qui soufflera de sud à sud-est, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.

Pendant la nuit, le temps restera sec mais la nébulosité augmentera depuis l'ouest. Les minima seront compris entre -1 et 6 degrés. Le vent sera souvent modéré de secteur sud. Samedi, le temps sera d'abord sec mais les nuages grignoteront progressivement le ciel accompagnés par de faibles pluies à partir de l'ouest. Cette perturbation atteindra l'est du pays en fin d'après-midi ou en soirée. Les températures seront douces pour la saison. Elles oscilleront entre 9 et 13 degrés. Le vent sera modéré. Dimanche s'annonce tempétueux. L'IRM prévoit un ciel chargé et des périodes d'averses qui gagneront en intensité pendant la nuit de dimanche à lundi. (Belga)