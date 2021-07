Une après-midi sous le soleil et des températures agréables

(Belga) Malgré une nébulosité variable dans le nord du pays, le temps sera sec pratiquement partout, indique lundi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Le soleil sera généreux sur la moitié sud, tandis que l'ouest risquera d'essuyer quelques gouttes. Les températures oscilleront entre 20°C en Hautes Fagnes et 25 ou 26°C dans l'ouest, sous un vent modéré.

Le ciel sera serein en soirée et durant la nuit. Seuls quelques bancs de nuages bas ou nappes de brouillard viendront troubler sa quiétude localement. Le mercure descendra jusque 4°C en Ardenne et 10 ou 14°C ailleurs. Mardi, le soleil brillera à nouveau mais verra quelques nuages entamer une danse dans l'intérieur des terres. Le thermomètre indiquera 19°C à 25°C en journée, 4°C (en Ardenne) à 15°C durant la nuit. Après dissipation d'une éventuelle grisaille matinale, la journée de mercredi bénéficiera d'un temps sec et lumineux, sous 20 à 25°C. (Belga)