Une belle après-midi d'automne

(Belga) Le temps sera calme, sec et très ensoleillé, dimanche après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés en plaine voire localement 14 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud.

Dimanche soir, le temps sera encore sec avec un ciel peu nuageux. La nébulosité augmentera durant la nuit sur l'ouest et progressivement aussi sur le centre avec quelques pluies à partir du littoral en fin de nuit. Sur les régions de l'est, de larges éclaircies persisteront. Les minima seront compris entre -4 degrés dans certaines vallées ardennaises, 6 ou 7 degrés sur le centre et 9 degrés au littoral. Le vent sera souvent modéré de secteur sud. Lundi matin, il y aura de la pluie sur la moitié ouest, mais encore de belles éclaircies temporaires sur l'est. L'après-midi, il fera très nuageux partout avec quelques averses. Maxima de 10 à 15 degrés. Mardi et mercredi, les éclaircies alterneront avec des nuages parfois encore fort nombreux. Le risque de précipitations deviendra très limité. En Ardenne, il y aura souvent un risque de brouillard le matin. Maxima entre 9 et 16 degrés. (Belga)