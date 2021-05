Une belle après-midi ensoleillée

(Belga) Le temps sera sec avec de belles périodes ensoleillées et quelques nuages cumuliformes dimanche après-midi, selon les dernières prévisions de l'IRM. Les températures maximales oscilleront entre 17 et 22 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur est. Au littoral, une brise de mer modérée à assez forte de nord-nord-est ramènera de l'air frais du large mais le ciel sera bien dégagé. En fin d'après- midi, ces conditions s'étendront légèrement vers l'intérieur des terres.

Dimanche soir et en début de nuit, le ciel se dégagera sur l'ensemble des régions. En seconde partie de nuit, un peu de brume ou quelques rares bancs de brouillard pourront se former, principalement dans les vallées ardennaises. Les minima seront compris entre 4 et 13 degrés, sous un vent faible à temporairement encore modéré de secteur est à nord-est. Lundi, le temps sera d'abord ensoleillé. On note ensuite l'apparition de quelques nuages en cours de journée, probablement un peu plus nombreux sur la moitié nord du pays. On retrouvera même temporairement quelques champs nuageux jusqu'en bord de mer, avant la formation d'une brise modérée de nord- est et leur dissipation. Dans l'intérieur, le vent faible à modéré deviendra partout modéré de secteur est. Les maxima se situeront entre 18 et 23 degrés. (Belga)