Une belle journée de printemps

(Belga) Le temps sera de nouveau printanier mardi avec des températures allant de 11 à 12°C à la mer ainsi qu'en Hautes Fagnes et 15 ou 16°C dans le centre et l'extrême sud du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le soleil brillera et ne sera accompagné que de quelques nuages d'altitude. Le ciel restera serein dans la soirée et la nuit.

Mercredi, vers l'aube, des nuages moyens ou élevés arriveront toutefois depuis la France. Le temps restera sec et ensoleillé en début de journée, mais au fil des heures, des courants plus humides et instables atteindront la Belgique, sous l'impulsion d'une dépression qui se rapproche de notre territoire. Le ciel deviendra alors plus nuageux et l'une ou l'autre averse pourrait se produire l'après-midi. D'autres averses sont attendues durant la nuit. Les maxima, plus doux, se situeront entre 14 ou 15°C en Haute Ardenne ainsi qu'à la mer et 19°C en Campine. Jeudi, la nébulosité sera d'abord plutôt abondante avec des périodes de pluie ou des averses. Ensuite, des éclaircies reviendront par l'ouest mais une averse sera encore possible. Il fera plus frais avec des maxima de 8 à 14°C, (Belga)