Une bouffée de douceur samedi avant le retour d'un temps plus frais

Le temps restera sec samedi après-midi avec du soleil et des voiles d'altitude. Il fera très doux, avec des maxima de 15°c en Hautes-Fagnes et de 18 à 19°C sur les autres régions. Le mercure pourrait même atteindre localement 20°C, annonce l'Institut royal météorologique (IRM).

Le vent sera modéré, parfois assez fort au littoral, de secteur sud-sud-ouest. A la mer, les rafales avoisineront 50 à 55 km/h. En soirée, la nébulosité augmentera sur l'ouest et le nord-ouest et la pluie y fera son apparition, avant de s'étendre progressivement au reste du pays. Les minima seront compris entre 8 et 11°C. Dimanche matin, il fera de nouveau sec mais encore nuageux sur l'extrême ouest et le nord-ouest. Les pluies se poursuivront jusqu'à la mi-journée en Haute Belgique et même jusqu'en fin de journée sur le sud-est. Il fera plus frais avec des maxima entre 10 et 12°C. Le vent sera modéré et désormais de secteur nord-ouest. Dimanche soir et au cours de la nuit, le temps restera sec; des champs de brouillard pourraient se développer. Les minima oscilleront entre 0°C en Hautes-Fagnes, 3 à 4°C sur le centre et 7°C à la mer. La journée de lundi commencera avec de belles éclaircies sur de nombreuses régions mais les nuages s'étendront assez rapidement à pratiquement l'ensemble du pays. Les maxima, en baisse, n'atteindront que 7°C en Hautes-Fagnes et 12°C sur le centre et l'ouest.