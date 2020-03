Une enveloppe de 31,5 millions d'euros pour les agriculteurs touchés par la sévère sécheresse de 2018

Le gouvernement wallon a reconnu comme calamité agricole la sécheresse qui a frappé la Belgique du 2 juin au 6 août 2018. Une enveloppe de 31,5 millions d'euros, sur l'année 2020, sera consacrée à l'indemnisation des agriculteurs touchés, y compris les producteurs de fruits, a annoncé jeudi le ministre régional de l'Agriculture, Willy Borsus (MR).

Durant l'été 2018, un nombre important d'agriculteurs ont subi les conséquences d'une sécheresse sévère, définitivement reconnue ce jeudi comme calamité agricole, a précisé le ministre Borsus. Pour bénéficier de cette reconnaissance, qui ouvre la voie à une indemnisation, un phénomène naturel exceptionnel doit appartenir à la liste établie par le gouvernement (dans ce cas-ci, la sécheresse), le montant total des dégâts agricoles par calamité doit être supérieur à 1,5 million d'euros et le montant moyen des dégâts agricoles par bénéficiaire doit dépasser 7.500 euros.

L'institut royal météorologique (IRM) avait été sollicité en vue d'une analyse scientifique et objective de l'ampleur des conditions climatiques de juin à août 2018, et plus particulièrement de leur caractère exceptionnel. Il avait rendu un avis reconnaissant le caractère exceptionnel de la sécheresse pour les 262 communes wallonnes, a enfin rappelé le ministre. Selon ce dernier, seules 5 communes n'ont pas introduit de constats de dégâts.