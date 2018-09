Une faible perturbation traverse le pays

(Belga) Le pays sera traversé par une faible perturbation, vendredi après-midi, entraînant un temps nuageux et parfois de faibles pluies, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps deviendra ensuite plus sec avec des éclaircies depuis le nord.

Les maxima atteindront 12 degrés en Ardenne et 15 ou 16 degrés en plaine, sous un vent modéré de secteur nord-nord-est. En soirée et durant la nuit, les nuages se dissiperont. Les minima oscilleront entre 1 et 6 degrés. La journée de samedi débutera sous un temps assez ensoleillé et un vent de direction variable. Des pluies toucheront toutefois la région du littoral en fin de journée, tandis que le soleil sera de la partie toute la journée dans le sud-est. Le mercure avoisinera 14 degrés sur les hauteurs, 16 degrés à la mer et 17 ou 18 degrés ailleurs. Dimanche, les nuages rattraperont les éclaircies du début de journée, venant de la mer du Nord. Une faible zone de pluie traversera le pays dans la nuit de dimanche à lundi.