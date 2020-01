Une fin de semaine dominée par la grisaille

(Belga) Une perturbation traversera notre pays d'ouest en est ce vendredi, avec un ciel très nuageux et des périodes de pluie, selon l'IRM. Le thermomètre affichera entre 6 et 11 degrés sous un vent modéré de secteur sud, s'orientant par la suite au sud-ouest avec des rafales qui pourront aller jusqu'à environ 50 km/h.

En soirée et pendant la nuit, le temps sera variable avec des averses qui prendront graduellement un caractère hivernal sur les hauteurs ardennaises et des minima compris entre 0 et 4 degrés. Samedi et dimanche, il fera un peu plus frais avec un risque d'averses locales mais le temps restera souvent sec. (Belga)